Afghanen aangeklaagd wegens dood Duitser

De officier van justitie heeft zes weken na de dood van een 22-jarige man in de Oost-Duitse plaats Köthen het onderzoek afgerond en twee jonge Afghanen in staat van beschuldiging gesteld. Hun wordt gemeenschappelijk toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg ten laste gelegd. De aanklacht is ingediend bij de arrondissementsrechtbank, maakten de autoriteiten in Dessau-Roßlau donderdag bekend.

De verdachten van 17 en 18 jaar zitten sinds het incident, dat tot rechts-extremistisch protest leidde, in voorarrest. Ze kregen op 9 september ’s nachts ruzie met elkaar. Het latere slachtoffer, een hartpatiënt, probeerde tussenbeide te komen om te sussen en werd daarop in het gezicht geslagen. Hij overleed door een hartinfarct. Behalve verscheidene getuigenverklaringen beoordeelde het OM ook de gegevens van de pacemaker van de Duitser.

Verdere details uit het onderzoek zijn niet gegeven. De openbaar aanklager had grote waardering voor de samenwerking met de politie en het gerechtelijk medisch centrum. Daardoor kon de doodsoorzaak snel worden vastgesteld. Aanvankelijk werd gedacht dat de beschuldigden 18 en 20 jaar waren, maar de laatste bleek pas 17.