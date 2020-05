Afghaanse Taliban houden vast aan deal met VS

De Afghaanse Taliban houden vast aan de deal die ze hebben gesloten met de Verenigde Staten. De leider van de extremistische opstandelingen riep de Amerikanen op „hun eigen toezeggingen na te komen” en de „cruciale kans” niet te verspillen om een einde te maken aan het lange conflict in zijn land.

De VS en de Taliban sloten de overeenkomst eind februari. Washington beloofde alle troepen terug te trekken uit het land in ruil voor veiligheidsgaranties. Die moeten voorkomen dat Afghanistan weer een uitvalsbasis wordt voor terroristen, zoals voor de aanslagen van 11 september 2001. De deal voorzag echter niet in een allesomvattende wapenstilstand en het geweld in het land ging gewoon door.

Washington wil dat de Taliban en de regering in Kabul ook over vrede gaan onderhandelen. De Afghaanse autoriteiten hebben sinds de ondertekening van de deal echter melding gemaakt van duizenden aanvallen. Eerder deze maand kwamen moeders en kinderen om het leven door een moordpartij in een kraamkliniek in de hoofdstad, al zeggen de Taliban daar niets mee te maken te hebben.

Talibanleider Haibatullah Akhundzada benadrukte in een verklaring dat zijn „Islamitisch emiraat” zich aan de afspraken met de VS wil houden. Die naam gebruikten de Taliban toen ze zelf nog de machtshebbers waren in Afghanistan, voordat de Verenigde Staten bijna twintig jaar geleden een inval deden. Dat was het begin van een slepende guerrillaoorlog.

„Ik roep Amerikaanse functionarissen op niemand de kans te geven de internationaal erkende bilaterale deal te hinderen, vertragen of te laten ontsporen”, zei Akhundzada, die pas enkele jaren de hoogste leider is van de groep. Zijn voorganger Akhtar Mansour kwam in 2016 om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone.

De Amerikaanse gezant die onderhandelde met de Taliban, bevestigde vorige week dat de opstandelingen zich aan de afspraken lijken te houden. Zalmay Khalilzad zei dat geen troepen van de internationale coalitie meer worden aangevallen. Ook lijken de Taliban volgens hem geen aanvallen meer uit te voeren op de 34 grote steden. Het bloedbad in de kraamkliniek was volgens Khalilzad het werk van Islamitische Staat.