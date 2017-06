Afghaanse soldaat schiet Amerikanen neer

Zeker zeven Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt door een vermeende schietpartij op een legerbasis in het noorden van Afghanistan. Een Afghaanse militair kwam om het leven, zei een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in het land. Het is onduidelijk of het gaat om de schutter.

De zegsman sprak tegen dat Amerikanen zijn gedood in Camp Shaheen bij de stad Mazar-i-Sharif, zoals aanvankelijk werd gemeld door het Afghaanse leger. Volgens de Afghaanse nieuwszender TOLO opende een Afghaanse soldaat het vuur op buitenlandse trainers. De aanvaller zou daarna zijn doodgeschoten door zijn collega’s.

De Taliban hebben de aanval op de Amerikanen opgeëist. Volgens een woordvoerder van de opstandelingen opende een Afghaanse commando het vuur op buitenlandse „invasietroepen”, met doden en gewonden tot gevolg. De schutter zou trouw zijn geweest aan de Taliban.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Taliban toeslaan in Camp Shaheen. In de basis werd eerder dit jaar een bloedbad aangericht. Toen drongen Talibanstrijders vermomd als soldaten het kamp binnen, waarna ze een groot aantal Afghaanse militairen doodschoten.

Afghaanse militairen keren zich wel vaker tegen buitenlandse troepen. Zo schoot een Afghaanse soldaat eerder deze maand drie Amerikanen dood in een basis in de provincie Nangarhar. Een vierde Amerikaan raakte toen gewond.