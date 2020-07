Afghaanse schiet Talibanleden die haar ouders ombrachten dood

Een jonge Afghaanse vrouw heeft twee Talibanstrijders doodgeschoten, nadat een groep waar de twee toe behoorden haar ouders om het leven had gebracht. De geweldsuitbarsting gebeurde in de provincie Ghor, in het westen van het land.

Volgens de lokale autoriteiten overviel een groepje strijders het huis van de familie. Ze haalden de man en vrouw naar buiten en schoten hen dood. Daarop pakte de jonge vrouw, wiens precieze leeftijd niet bekend is gemaakt, een pistool en schoot terug. Een derde strijder raakte gewond.

Provinciebestuurders zeggen dat een van de doodgeschoten Talibanleden lid was van de inlichtingendienst van de islamistische groep. Het is niet duidelijk waarom ze het op het echtpaar hadden gemunt.