Afghaanse president weigert ontslag ministers

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft het ontslag geweigerd van drie topfunctionarissen. Hij vroeg de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken en de chef van de inlichtingendienst om aan te blijven en zich in te zetten voor „het verbeteren van de veiligheidssituatie”, meldt een regeringswoordvoerder.

De topfunctionarissen hadden zaterdag hun ontslag ingediend. Dat gebeurde nadat de invloedrijke nationale veiligheidsadviseur Hanif Atmar was opgestapt. Atmar gaf in zijn verslagbrief aan dat „grote verschillen ten opzichte van beleid” reden waren om op te stappen. Hij wordt vervangen door Hamdullah Mohib, de Afghaanse ambassadeur in Washington.

Het Afghaanse nieuwskanaal Tolo had eerder nog bericht dat Ghani het vertrek wilde van zijn hele zogeheten veiligheidskabinet. Dat zou te maken hebben met ware verliezen in gevechten met militanten van de Taliban en Islamitische Staat (IS).