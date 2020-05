Afghaanse president en aartsrivaal bereiken compromis

De Afghaanse president Ashraf Ghani en zijn aartsrivaal Abdullah Abdullah hebben een akkoord bereikt over het delen van de macht. Daarmee komt een einde aan een politieke crisis in het door decennia van oorlog verscheurde land.

De details van het akkoord zijn nog niet bekend, maar een woordvoerder van president Ghani laat weten dat Abdullah de leiding krijgt over de vredesonderhandelingen met de fundamentalistische Taliban. Ook gaan er enkele ministersposten naar getrouwen van Abdullah.

Ghani werd in september herkozen, maar Abdullah erkende die uitslag niet en liet zich ook beëdigen als president. Abdullah werd toen door Ghani afgezet als kabinetschef. Bij de verkiezingen in 2014 eindigde Ghani ook al voor Abdullah in een nek-aan-nek-race waarop een politieke patstelling volgde. Na bemiddeling van de Verenigde Staten kwam er toen een eenheidsregering tot stand.

De politieke crisis in Afghanistan bemoeilijkte de vredesonderhandelingen tussen de VS en de Taliban. De VS schrapten daarom 1 miljard dollar aan hulp uit frustratie over de politieke crisis in Afghanistan en dreigden dat ook in 2021 te doen als er geen oplossing kwam.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verwelkomt het nieuws van het akkoord, maar verwijt de twee voormalige kemphanen ook dat zij kostbare tijd hebben verspild. De prioriteit van de Amerikanen blijft om het conflict in Afghanistan op politieke wijze op te lossen, benadrukte Pompeo via een woordvoerder van het ministerie.