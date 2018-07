Afghaanse parlementskandidaat gedood

Door een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Nangarhar zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen. Onder hen is Haji Hayat Khan, een militieleider die streed tegen Islamitische Staat en die kandidaat was voor de parlementsverkiezingen in oktober. De andere slachtoffers waren familieleden.

Een woordvoerder van de lokale overheid zei maandag dat Khan onderweg was in de buurt van Bati Kot, niet ver van provinciehoofdstad Jalalabad, toen een terrorist zich in zijn nabijheid in een auto opblies. In Nangarhar zijn de afgelopen maanden tal van aanslagen gepleegd. In het gebied dat grenst aan Pakistan zijn behalve IS ook de radicaalislamitische Taliban actief.