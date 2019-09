Afghaanse luchtaanval doodt feestgangers

Zeker veertig Afghaanse burgers zijn maandag gedood door een luchtaanval in de zuidelijke provincie Helmand . De slachtoffers waren een bruiloft aan het vieren toen Afghaanse strijdkrachten een nabijgelegen schuilplaats van militanten vanuit de lucht en van de grond onder vuur namen.

Volgens de autoriteiten gebruikten de Taliban de plek om zelfmoordterroristen op te leiden. Het Afghaanse ministerie van Defensie meldt dat het de aanval, die ’s nachts plaatsvond in het district Musa Qala, zal onderzoeken.

Volgens de gouverneur van Helmand hebben de strijdkrachten ook veertien Talibanstrijders en zes vreemdelingen gedood. Volgens een lid van de provinciale raad waren zowel Afghaanse als buitenlandse strijdkrachten bij de gevechten betrokken. Hoewel het Afghaanse leger een luchtmacht heeft, worden de meeste aanvallen geleid of ondersteund door de Verenigde Staten, het enige lid van de internationale coalitie in Afghanistan dat steun biedt in het conflict vanuit de lucht.