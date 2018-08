Afghaanse kinderen spelen met bom: zes doden

Zeker zes kinderen zijn om het leven gekomen toen ze speelden met een onontplofte raket in de Afghaanse provincie Laghman. Alle slachtoffers zijn meisjes, bericht de Afghaanse nieuwszender TOLO.

De provinciale autoriteiten zeggen dat het projectiel explodeerde tijdens het spelen. Vier van de overleden meisjes komen uit hetzelfde gezin.

VN-missie UNAMA heeft becijferd dat in de eerste helft van 2018 bijna 1700 burgerdoden zijn gevallen door het conflict in Afghanistan, waar de autoriteiten strijd leveren met gewapende groepen als de Taliban en Islamitistische Staat. Het ging in 363 gevallen om kinderen. Vooral het gebruik van explosieven door opstandelingen heeft veel burgerdoden tot gevolg.