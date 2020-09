Afghaans vredesoverleg van start in Qatar

In Qatar gaan zaterdag langverwachte onderhandelingen over vrede in Afghanistan van start. De gesprekken tussen vertegenwoordigers van de islamitische Talibanbeweging en de Afghaanse regering moeten een eind maken aan decennnia van gewapend conflict. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woont de openingsceremonie in de hoofdstad Doha bij.

De Taliban spraken in februari in Qatar af met de VS bereid te zijn tot onderhandelen als circa 5000 opgepakte opstandelingen zouden worden vrijgelaten. Los daarvan sloot Washington toen ook een akkoord met de regering in Kabul waarin op vredesgesprekken en terugtrekking van de Amerikaanse en andere internationale troepen werd aangestuurd.

De recente vrijlating van de laatste gevangen Talibanleden maakte de weg vrij voor het begin van de onderhandelingen. De Afghaanse regering deed dit met tegenzin en loopt dan ook niet over van enthousiasme.

Onder Amerikaanse leiding vielen westerse militairen enkele weken na de aanslagen van 11 september 2001 de Taliban in Afghanistan aan. De Amerikaanse president Trump wil een einde maken aan het conflict en zijn strijdkrachten weghalen uit het land. Nu zijn er nog zo’n 8600 Amerikaanse militairen in het land, en dat aantal wordt volgens hem snel ruim gehalveerd.

Pompeo is hoopvol dat er een eind komt aan tientallen jaren oorlog en bloedvergieten in Afghanistan. Een „historische kans” , zei hij over het begin van de gesprekken.