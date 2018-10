Afghaans parlementslid gedood door bom

Een Afghaans parlementslid is woensdag gedood door een bom die onder zijn bureaustoel was geplaatst. Drie andere mensen kwamen ook om het leven door de aanslag, die is opgeëist door de radicale Taliban.

Abdul Jabar Karaman werd gedood terwijl hij zich voorbereidde op de parlementsverkiezingen van komende zaterdag, zei een hoge ambtenaar. Daarmee is hij de tiende kandidaat die in de afgelopen twee maanden is vermoord. Twee anderen werden ontvoerd en vier raakten gewond door islamitische militanten.

Karaman zat voor de provincie Helmand in het parlement en had zich opnieuw verkiesbaar gesteld.

„Dergelijke brutale daden van terroristen en hun aanhangers kunnen het vertrouwen van mensen in de vreedzame en democratische processen niet verzwakken”, zei president Ashraf Ghani in een verklaring waarin hij de aanslag veroordeelde.

Zaterdag zal met drie jaar vertraging een nieuw parlement in Afghanistan worden gekozen. Meer dan 2500 kandidaten, waaronder 400 vrouwen, strijden voor de 250 zetels in het parlement. De verkiezingen waren verschillende keren uitgesteld wegens vertragingen bij de hervorming van het kiesstelsel.