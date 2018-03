Afghaan bekent steekpartijen Wenen

Een 23-jarige Afghaan heeft bekend dat hij woensdag in Wenen vier mensen heeft neergestoken. Hij stak eerst willekeurig een vader, moeder en dochter neer. Een half uur later verwondde hij een 20-jarige man die hij kende.

Van het gezin verkeert de 67-jarige vader nog in levensgevaar. De 56-jarige vrouw en zeventienjarige dochter van het gezin liggen in het ziekenhuis maar hun toestand is stabiel.

De Afghaan had geen politieke motieven, zo blijkt uit zijn verklaring. Hij zou het gezin hebben aangevallen vanwege een „slechte, agressieve stemming” en woede over zijn leven. Het andere slachtoffer, een landgenoot, zou hij hebben aangevallen omdat hij hem de schuld gaf van zijn drugsverslaving.

De politie kon de man onder andere achterhalen via het bloedspoor dat hij achterliet in de straten van Wenen. Hij was gewond geraakt aan een hand.