Afgezwakte storm Lorenzo bereikt Azoren

De tropische storm Lorenzo heeft woensdag de Portugese eilandengroep Azoren in de Atlantische Oceaan bereikt maar is sterk in kracht afgenomen. Het Amerikaanse National Hurricane Center registreerde windsnelheden tot 150 kilometer per uur waarmee de storm in de laagste categorie zit. Zondag was Lorenzo nog een orkaan in de hoogste categorie.

De autoriteiten op de Azoren meldden dat de storm betrekkelijk kleine problemen had veroorzaakt zoals omgewaaide bomen en kleine overstromingen. De storm trekt verder naar het noordoosten en zal naar verwachting donderdagmiddag Ierland bereiken als zware storm.