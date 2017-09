Afgezwakte Irma bereikt Florida

Na enorme verwoestingen op eilanden als Sint-Maarten en Barbuda, is orkaan Irma dit weekeinde in de Amerikaanse staat Florida aangekomen. De orkaan was echter in kracht afgenomen en bereikte zondagavond uiteindelijk als een storm in de categorie 3 het vasteland bij de plaats Naples aan de westkust van Florida.

Het National Hurricane Center (NHC) in Miami waarschuwde voor levensgevaarlijke overstromingen in het westen van Florida als gevolg van orkaan Irma. Volgens het NHC kan water in de straten plaatselijk 3 meter hoog komen te staan.

Op last van de autoriteiten hadden honderdduizenden mensen in de staat een goed heenkomen gezocht. In grote steden als Miami waren de straten leeg in afwachting van de orkaan.

Die ging uiteindelijk langs de andere kant van de staat hoewel ook in Miami de straten blank kwamen te staan door de hevige regenval. Door de storm kwamen ruim een miljoen mensen in Florida zonder stroom te zitten.

Irma trok voor het bereiken van het vasteland over de eilandengroep Florida Keys ten zuiden van de staat. Het was toen nog een orkaan in de categorie 4 die als „extreem gevaarlijk” gold. Over schade of slachtoffers was zondagavond nog niets bekend.

Door de aanhoudende regenval zullen de komende dagen rivieren en kreken buiten hun oevers treden. Gebieden met veel reliëf moeten rekening houden met plotse overstromingen, zo waarschuwde het NHC.