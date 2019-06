Afgezette leider Soedan snel voor rechter

De afgezette oud-president van Soedan, Omar Hassan al-Bashir, komt volgens het Openbaar Ministerie binnenkort voor de rechter. Al-Bashir is al aangeklaagd, maar komt pas voor de rechter als de periode om bezwaar in te dienen voorbij is. De oud-president kwam door een militaire coup aan de macht en zat van 1989 tot april dit jaar op het pluche.

Het OM heeft verder zaken geopend tegen nog eens 41 voormalige overheidsmedewerkers vanwege corruptie. Over het uiteendrijven van de demonstranten die al weken protesteren tegen de nieuwe militaire machthebbers is volgens de hoofdaanklager niet gesproken.

Het leger is ook na het afzetten van al-Bashir aan de macht. Er is lange tijd onderhandeld over een overgangsregering waarin ook oppositieleden moeten komen, maar dat heeft tot niets geleid.