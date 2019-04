Afgezette Bashir overgebracht naar gevangenis

De afgezette president van Soedan, Omar al-Bashir, is dinsdagavond naar de Kobar-gevangenis in de hoofdstad Khartoem overgebracht, zeggen twee familiebronnen.

Bashir wordt daar vastgehouden onder strenge bewaking, volgens een bron in de gevangenis. Sinds zijn afzetting afgelopen donderdag door het leger, zat Bashir onder zware bewaking in de presidentiële residentie in een complex waar ook het ministerie van Defensie is gevestigd.

Het leger verdreef Bashir na weken van protesten tegen hem die culmineerden in een sit-in-protest buiten het ministerie van Defensie. Protesten zijn nog steeds aan de gang ondanks zijn afzetting.

Awad Ibn Auf, die de afzetting van Bashir aankondigde, trad af als hoofd van de militaire overgangsraad na slechts een dag in die functie. Abdel Fattah al-Burhan leidt nu de raad, die heeft beloofd binnen twee jaar verkiezingen te houden.