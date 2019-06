Afgestudeerden Nazareth Baptist School bereiken hoge posities

De christelijke scholen in Israël krijgen in september een speciale status. Die valt te vergelijken met de status van scholen die zich specialiseren in opleidingen in wis- en natuurkunde, kunst of muziek.

De speciale status biedt de scholen de mogelijkheid een hogere ouderbijdrage te vragen. Ook zal het ministerie van Onderwijs het budget wat verhogen. Dit is een gevolg van lange gesprekken die zijn gevoerd tussen vertegenwoordigers van christelijke scholen en het ministerie van Onderwijs.

De gesprekken begonnen na de landelijke staking van de 47 christelijke scholen in september 2015. Het ministerie gaf toen 12 miljoen euro aan deze scholen om begrotingstekorten op te lossen. Ook besloot het fondsen voor meer lesuren te verstrekken.

Alle maatregelen bij elkaar vormen forse stappen in de goede richting. En dat is belangrijk, want de christelijke scholen vervullen een positieve rol in Israël.

Neem de Nazareth Baptist School. Deze bevindt zich in het oude centrum van de grootste Arabische stad in Israël. De school telt ongeveer 1000 leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18, en 78 leerkrachten. In een klas zitten ongeveer 38 leerlingen.

Driekwart van de leerlingen komen uit christelijke gezinnen en de rest uit islamitische gezinnen. De moslims doen mee met de dagopeningen en lessen over de Bijbel. „We vertellen de ouders: Het kan geen kwaad iets te leren over het geloof van anderen”, zegt schooldirecteur Botrus Mansour. „En we onderwijzen wat de Heere Jezus zei over vergeving, liefde en respect voor de ander.”

Mansour studeerde rechten en is voorzitter van de Conventie van Evangelische Kerken in Israel. Contacten met kerken in het buitenland maken het mogelijk extra activiteiten te ontplooien. Deze kerken helpen met speciale programma’s, de zomerbijbelweek op de school zelf en met de zomerkampen.

In juli en augustus zullen ook bouwvakkers in de school aan de slag gaan. Een van de gebouwen lekt. Een ander bouwwerk moet worden versterkt om het beter bestand te maken tegen zware aardbevingen. De gemeente heeft overigens ook een stuk land beloofd waarop een nieuwe school kan worden gebouwd, maar er is nog niets gevonden.

Negentig procent van de scholieren die de middelbare school afmaken gaan verder studeren, zowel in Israël als in andere landen. „Velen willen medicijnen studeren of verpleegkundige worden. Onze school is ook heel sterk op het gebied van exacte wetenschappen en technologie. Veel scholieren, vooral meisjes, gaan naar het Technion”, aldus Mansour.

En wat is er terechtgekomen van de Israëlische Arabieren die naar de baptistenschool in Nazareth gingen? Mansour vertelt dat er in maart een reünie was van een klas die dertig jaar geleden eindexamen deed. Twee van hen hebben als artsen hoge posities in het Rambam Medisch Centrum in Haifa. Een ander is afdelingshoofd in het ziekenhuis van Nazareth. Verder waren er een schooldirecteur bij, advocaten en gepromoveerden die aan universiteiten lesgeven.

„De school hoort tot de beste onder Arabische en Joodse scholen in het hele land”, zegt Mansour tevreden. „In 2009 stonden we op de vierde plaats in wat ze noemen het percentage van uitstekende afgestudeerden. Anders dan andere scholen die hoog scoren, hoeven de leerlingen geen toelatingstest te doen. We hebben wel een lange wachtlijst.”