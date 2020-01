Afgelopen tien jaar heetste ooit in India

De afgelopen tien jaren waren de heetste ooit in India. Dat maakte het Indiase meteorologische instituut bekend. Dat komt volgens de overheidsinstantie „onmiskenbaar” door de verandering van het klimaat. De vijf heetste jaren ooit in India kwamen allemaal voor in het afgelopen decennium. 2016 was het meest extreem.

India kampt jaarlijks met extreme hitte, hevige overstromingen en grote watertekorten. Vorig jaar stierven in India daardoor bijna 1600 mensen, waarvan ongeveer 850 door zware regenval en overstromingen. Door stevige stormen en bliksem kwamen in 2019 zeker 380 mensen om. Door de hitte stierven nog eens 350 personen. De hoogste temperatuur die vorig jaar werd gemeten was 51 graden.

„Het effect van klimaatverandering op India is onmiskenbaar”, zegt een woordvoerder van het Indiase meteorologisch instituut. „Het afgelopen jaar kende tijdens alle seizoenen extreem weer.”

De Verenigde Naties maakten eind vorig jaar bekend dat het afgelopen decennium wereldwijd de heetste was, sinds het begin van de metingen.