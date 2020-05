Afgelopen 24 uur 1297 doden door coronavirus in VS

Het aantal doden door het coronavirus in de Verenigde Staten is de afgelopen 24 uur met 1297 gestegen. Het geregistreerde dodental staat nu op 101.573, het hoogste ter wereld. Dat meldt de Johns Hopkins University.

Het aantal besmettingen staat op ruim 1,7 miljoen. Dat is een groot deel van de 5,9 miljoen vastgestelde besmettingen wereldwijd.

De stad en staat New York zijn het zwaarst getroffen in de VS. Toch neemt het aantal nieuwe besmettingen daar bijna iedere dag af.

Burgemeester van de stad Bill DeBlasio zei donderdag dat hij overweegt de strenge maatregelen te versoepelen. „We zijn momenteel in de positie om het te hebben over openstellen van dingen”, zei De Blasio.