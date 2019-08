Afgedankte F-16’s opgeknapt voor nieuwe kernbom

Om de nieuwste versie van een Amerikaanse kernbom te kunnen inzetten, krijgen de ‘afgedankte’ F-16 gevechtsvliegtuigen van de Belgische luchtmacht toch nog een ‘update’. België vervangt de F-16 net als Nederland voor de Lockheed-Martin F-35 gevechtsvliegtuigen. Maar die komen pas geleidelijk aan en mogelijk vliegen er daarom nog tot 10 jaar lang Belgische F-16 vliegtuigen rond, meldde de krant De Morgen.

In de VS is ondertussen een nieuwe versie van de kernbom B61 ontwikkeld. En die moeten de F-16’s kunnen dragen in het kader van het afschrikkingsbeleid van het NAVO-bondgenootschap. Om dat te kunnen, moeten de oude F-16’s toch nog een keer worden opgeknapt.