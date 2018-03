AfD-voorstel strenge grenscontrole weggestemd

De rechtspopulistische partij Alternative für Deutschland staat voorlopig alleen in haar wens de Duitse buitengrenzen hermetisch af te sluiten. De afgevaardigden van de Bondsdag stemden vrijdag met een grote meerderheid (544 tegen 84) het wetsvoorstel voor uitgebreide grenscontroles weg.

Behalve de 81 aanwezige gedelegeerden van de AfD steunden de onafhankelijken Frauke Petry, Mario Mieruch en de FDP’er Martin Neumann het plan ook. De laatste verontschuldigde zich later door te zeggen dat hij in de haast de verkeerde stemkaart had gepakt. „Dat was een vergissing”.

Drie fractieleden van CSU/CDU onthielden zich. De AfD had om een hoofdelijke stemming gevraagd.