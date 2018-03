AfD-politicus Poggenburg weg om uitspraken

André Poggenburg, fractievoorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, geeft zijn functie op wegens de ophef die hij heeft veroorzaakt met uitspraken over buitenlanders. De rechts-populistische partij liet weten dat Poggenburg eind maart vertrekt.

In een toespraak had Poggenburg in Duitsland wonende Turken „kamelendrijvers” genoemd. Ook had hij mensen met een dubbele nationaliteit „niet-vaderlandslievend gespuis” genoemd. Veel fractiegenoten vonden die uitspraken te extreem.

Volgens Duitse media drong de AfD-top in Saksen-Anhalt er bij de 42-jarige Poggenburg op aan af te treden. Als hij dat niet zou doen, zou de partij hem uit zijn functie hebben gezet.

Poggenburg behoort tot de rechtervleugel van de AfD. Vorig jaar had hij al ophef veroorzaakt door in een chatgroep van „Deutschland den Deutschen” (Duitsland voor de Duitsers) te reppen. Dat is een leuze die vaak door de extreemrechtse NPD wordt gebruikt. Ook had hij het over „het vergroten van de buitengrenzen”.