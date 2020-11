AfD nodigde coronarelschoppers uit in Duits parlement

Vier mensen die woensdag het Duitse parlement wisten binnen te komen en een stemming over een wet om coronamaatregelen te verankeren verstoorden, waren uitgenodigd door afgevaardigden van de rechts-populistische AfD. De partij heeft dat erkend en verontschuldigt zich in een verklaring voor het „onaanvaardbare gedrag” van de activisten.

De vier vielen politici, onder wie minister Altmaier van Economie, lastig door ze opzichtig te filmen en opmerkingen over hun coronabeleid te maken. Sommigen probeerden kantoren van parlementariërs te betreden. Ze waren zonder begeleiding in de Bondsdag.

De AfD was tegen de wet die uiteindelijk werd aangenomen terwijl buiten de hele dag was gedemonstreerd en gereld. De wet geeft de overheid de bevoegdheid via decreten maatregelen uit te vaardigen om de corona-epidemie te bestrijden.

Het parlement heeft een officieel onderzoek ingesteld naar het incident.