AfD: meer zetels dan kandidaten

De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in drie van de vijf Oost-Duitse deelstaten meer zetels veroverd dan ze kandidaten heeft om die te bezetten. Het gaat om Saksen, Thüringen en Brandenburg

De afdeling Brandenburg, waar de AfD 15,9 procent van de stemmen haalde, heeft nog geen compleet overzicht, maar al wel voorbeelden. Een woordvoerder zei woensdag dat de partij in Luckenwalde (Teltow-Fläming) vier gemeenteraadsleden mag leveren. Er zijn er echter maar twee beschikbaar. De AfD heeft in deze deelstaat rond de 1600 leden, 600 van hen stonden ergens op een kieslijst. Deze bleek in veel plaatsen te kort.

In Thüringen blijven in zeker vier steden AfD-zetels leeg. Het partijbestuur in Saksen klaagde al voor de stembusgang dat er in verscheidene gemeentes onvoldoende kandidaten waren voor de verwachte winst. Voorzitter Jörg Urban denkt dat mogelijke gegadigden niet op de kieslijst van de AfD willen uit angst daarvan nadeel te ondervinden op hun werk of te worden belasterd.