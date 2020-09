AfD laakt uitspraak ex-woordvoerder over ‘vergassen’ migranten

De Duitse rechts-populistische partij AfD heeft afstand genomen van de uitspraken van voormalig woordvoerder Christian Lüth. In een gesprek met een journalist zou hij hebben gesproken over het „vergassen” van migranten.

Lüth was sinds de begintijd in 2013 aan Alternative für Deutschland verbonden is en was woordvoerder van de partij en de fractie in de Bondsdag. Hij werd in april weggestuurd omdat hij zichzelf herhaaldelijk als fascist beschreef. Nu zou in een verborgen cameraopname van een blogger te horen zijn hoe hij spreekt over het doden van migranten die Duitsland binnenkomen.

De ex-woordvoerder zou onder meer gezegd hebben: „We kunnen ze later allemaal doodschieten, dat is geen probleem, of ze vergassen, of wat je maar wilt, het maakt mij niet uit.”

AfD-voorman Alexander Gauland distantieert zich en de partij van de opmerkingen en noemt deze „absurd” en „volkomen onaanvaardbaar”. Alle officiële rollen die Lüth nog had bij de partij zijn hem ontnomen.