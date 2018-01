AfD-kopstuk onder vuur door nieuwsjaarstweet

Een belangrijke politicus van de Duitse rechts populistische partij AfD is zwaar onder vuur komen te liggen door een „volksophitsende” Tweet die zij rond de jaarwisseling verspreidde. Inmiddels hebben honderden Duitsers aangifte gedaan tegen Beatrix von Storch, vice-fractievoorzitter van de partij in de Bondsdag.

In het digitale bericht maakt ze zich kwaad omdat de politie in Keulen informatie over de oudejaarsviering in diverse talen verspreidde, waaronder Arabisch. „Wat is er in ons land in hemelsnaam aan de hand?” vraagt Von Storch zich onder andere af. „Denkt u die barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenhorde zo tot bedaren te brengen?” De Tweet was maandag weggehaald maar Von Storch publiceerde een screenshot op haar Facebook-pagina.

Uit het hele land meldden Duitsers zich bij de Keulse justitie om aangifte te doen wegens volksophitsing, berichtten diverse Duitse media dinsdag. Ook de Keulse politie heeft een klacht ingediend.

De jaarwisseling van 2015/2016 in Keulen liep uit de hand toen jonge mannen op grote schaal vrouwen en meisjes lastigvielen in het centrum.

Ook tegen de fractievoorzitter van de AfD, Alice Weidel, is aangifte gedaan. Die zou de berichten van haar partijgenoten hebben verdedigd en daarbij ook volksophitsende teksten hebben gebezigd. Justitie in Keulen onderzoekt of er een zaak tegen de politici komt.

Sinds 1 januari is een wet van kracht tegen nepnieuws en hetzes die uitbaters van social media als Facebook en Twitter verplicht bij duidelijk strafbare inhoud berichten binnen 24 uur te verwijderen. Volgens Duitse media zou Twitter in het geval Von Storch gevorderd moeten hebben dat zij haar bericht verwijderde en haar twaalf uur van Twitter moeten weren. Von Storch heeft haar bericht volgens haar partij niet zelf verwijderd.