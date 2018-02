AfD klaagt oud-kopstuk Petry aan om symbolen

Alternative für Deutschland (AfD) is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat oud-partijvoorzitter Frauke Petry logo, kleuren en andere symbolen van de rechts-populistische partij gaat gebruiken. De rechtbank in München en een AfD woordvoerder hebben dat laten weten.

Petry stapte afgelopen najaar uit de AfD. Ze was kort daarvoor namens de partij rechtstreeks gekozen in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, maar ze besloot geen plaats te nemen in de AfD-fractie. Petry lag al lang overhoop met andere topfiguren van de AfD, met name met de lijsttrekkers Alexander Gauland en Alice Weidel. Zij vond die te extreem.

Petry heeft de naam ‘blauwe partij’ in januari laten registreren. Een woordvoerder van de AfD liet tegen de krant Bild weten dat de partij wil voorkomen dat Petry zich met haar nieuwe groepering ten koste van de AfD gaat profileren. Hij zei dat het logo en andere symbolen van de AfD beschermd zijn.