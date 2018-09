AfD is voor het eerst in een peiling tweede partij van Duitsland

De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is in een vrijdag gepubliceerde opiniepeiling van de ARD voor het eerst de tweede partij van Duitsland.

De regeringspartijen, de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD, zijn weer zwakker geworden, zo blijkt uit de peiling.

De CDU/CSU zakt af naar 28 procent. De AfD streeft de SPD voorbij met 18 procent en de SPD moet het in deze peiling met een procentpunt minder doen (17 procent). Als er dit weekeinde verkiezingen zouden zijn, behaalden de partijen waar de regering van bondskanselier Angela Merkel (CDU) op stoelt, samen nog slechts 45 procent van de stemmen, aldus de ARD.

De Groenen (15 procent) en de rechts-liberale FDP (9 procent) gaan allebei iets vooruit in de opiniepeiling in vergelijking met de vorige ARD-peiling. De socialistische Die Linke blijven op 10 procent.

Het is zaterdag precies vijf jaar geleden dat de AfD voor het eerst meedeed aan de Duitse parlementsverkiezingen. De partij haalde toen de kiesdrempel niet. Bij de oprichting was de AfD een rechts-liberale eurosceptische partij met als boegbeeld de gematigde Bernd Lucke. Na interne ruzies maakte de partij vanaf 2015 onder de nieuwe leiding van Frauke Petry een ruk naar populistisch rechts. De AfD ging de nadruk leggen op afkeer van buitenlanders, van de islam en van de euro. De AfD is echter niet tegen de EU.

In de verkiezingen van 2017 behaalde de AfD met 12,6 procent van de stemmen 94 zetels in de Bondsdag. Veel stemmen kwamen uit Oost-Duitsland. De dag na de stembusgang stapte Petry uit de partij, omdat die volgens haar extreemrechts werd. De fractie in de Bondsdag wordt nu voorgezeten door Alexander Gauland, een medeoprichter van de AfD.

Betogingen tegen Erdogan

In de aanloop naar het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Duitsland hebben tegenstanders van het staatshoofd een reeks betogingen gepland. De organisatoren hebben voor zaterdagmiddag protestacties in Berlijn, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Stuttgart en Bielefeld aangekondigd.

De organisatie ”Erdogan not welcome” verwacht dat in elk van die steden niet meer dan een paar honderd actievoerders komen opdagen. Voor betogingen eind volgende week in Berlijn en Keulen rekent de organisatie op zeker 10.000 deelnemers.

Erdogan wordt donderdagavond in Berlijn verwacht. Twee dagen later bezoekt hij Keulen.