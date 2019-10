Afbranden geoogste velden vervuilt lucht Delhi

De lucht in de Indiase hoofdstad New Delhi hoort bij de zwaarst vervuilde ter wereld. Een belangrijke oorzaak is zeker in deze tijd van het jaar het afbranden van geoogste velden, om die klaar te maken om te zaaien. In combinatie met de uitlaatgassen en uitstoot van de industrie geeft dat de stad de twijfelachtige eer de meest vervuilde hoofdstad ter wereld te zijn.

Deze week steeg de hoeveelheid fijnstof tot twee keer de toegestane hoeveelheid. Naar verwachting wordt dat erger als de vervuilde lucht in de winter door de kou en minder wind langer in de atmosfeer blijft hangen.

De regering heeft omgerekend 2 miljoen euro vrijgemaakt om milieuvriendelijker hakselaar- en zaaimachines te subsidiƫren. Daardoor zou het afbranden van velden niet langer nodig zijn. In de praktijk blijkt slechts 20 procent van de boeren die apparaten te gebruiken, omdat de meesten willen vasthouden aan hun gewoontes.