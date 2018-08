Afbouw legerpatrouilles op stations België

Patrouilles van militairen op trein- en metrostations in België worden vanaf september afgebouwd. De politie neemt die veiligheidstaken over. Dat gebeurt in fases.

Dat meldde de Vlaamse zender VTM zondag. Minister van Defensie Steven Vandeput zei dat het besluit om de legerpatrouilles af te bouwen al langer was gepland. „Het gebeurt in overleg met de politie en de veiligheidsdiensten en het mag niet ten koste gaan van de veiligheid”, zei de bewindsman.

Op strategische plaatsen verandert er niets. Bij onder meer ambassades en Joodse en internationale instellingen blijven de militairen patrouilleren.

Sinds de aanslagen op vliegveld Zaventem en in de metro bij station Maalbeek in Brussel op 22 maart 2016 zet defensie permanent militairen in om de politie bij te staan.