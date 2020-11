Advocatenkantoor trekt zich terug uit verkiezingszaak Trump

Het advocatenkantoor dat de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump tot dusver vertegenwoordigde in de rechtszaak tegen de verkiezingsuitslag in de staat Pennsylvania, trekt zich terug, meldt The Washington Post. Het kantoor Porter Wright Morris & Arthur heeft in gerechtelijke stukken laten weten dat de Trump-campagne „er het best mee gediend is als Porter Wright zich terugtrekt”.

Volgens het advocatenkantoor is de Trump-campagne naar een nieuw advocatenkantoor op zoek. De desbetreffende rechtszaak, die zondag werd aangespannen bij een federale rechtbank in Pennsylvania, draait erom dat in het briefstemsysteem in die staat volgens Trump „alle waarborgen ontbreken voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan”.

Het advocatenkantoor geeft geen reden voor de terugtrekking uit de verkiezingszaak. Die, en andere zaken die de Trump-campagne heeft aangespannen, worden gezien als omstreden omdat Trump nog geen enkel bewijs heeft gegeven voor zijn beweringen dat zijn Democratische uitdager Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen met behulp van fraude.

Porter Wright lag onder vuur van Democraten en The Lincoln Project, een groep Republikeinen die van Trump af willen. Het advocatenkantoor liet woensdag weten dat het „een lange geschiedenis” heeft van werk omtrent verkiezingen voor zowel de Democraten als de Republikeinen, „die ons ertoe zet om controversiële zaken aan te nemen”.

Een ander kantoor, Snell & Wilmer, trok zich woensdag al terug uit een rechtszaak van Trump in Maricopa Country (Arizona). De Trump-campagne beweert dat stemmen daar ten onrechte ongeldig zijn verklaard.

„Het team van de president is onverschrokken en zal doorgaan met uiterst solide advocaten om vrije en eerlijke verkiezingen voor alle Amerikanen te verzekeren”, zei een woordvoerder van de Trump-campagne in een verklaring.