Advocaten Mladic stellen dat beklaagde te ziek is

De advocaten van de voormalige Bosnisch Servische bevelhebber Rakto Mladic stellen dat hun cliënt te ziek is voor een eerlijk proces. Hij is geestelijk niet in staat zich op de rechtszaak in hoger beroep voor te bereiden en kan zich niet naar behoren verdedigen tegen beschuldigingen. Het zou daarom een rechterlijke dwaling zijn de zaak tegen hem voort zetten. Ze verklaarden onder protest deel te nemen aan de twee dagen van zittingen.

Dinsdag en woensdag zijn de eerste twee zittingsdagen van de zaak tegen Mladic in hoger beroep. Mogelijk legt Mladic woensdag aan het einde van de zitting een korte verklaring af.

Hij werd in 2011 in Servië gearresteerd en het proces voor het internationale Joegoslavië-Tribunaal begon een jaar later. In 2017 werd hij veroordeeld tot levenslang wegens onder meer volkerenmoord gepleegd rond het Oost-Bosnische plaatsje Srebrenica en voor andere oorlogsmisdaden. In gevangenschap kreeg de nu 78-jarige ex-generaal twee beroertes en een hartaanval.