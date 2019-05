Advocaten bezoeken na 8 jaar weer PKK-leider

De in Turkije tot levenslang veroordeelde leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, Abdullah Öcalan, heeft na ongeveer acht jaar opnieuw bezoek gehad van zijn advocaten. Twee advocaten ontmoetten Öcalan op 2 mei in de gevangenis op het eiland Imrali, zeiden de raadslieden maandag in Istanbul.

Öcalan mocht zijn advocaten voor het eerst sinds juli 2011 weer ontvangen. Vier raadslieden hadden toestemming gevraagd, slechts twee hadden toestemming gekregen om hem te bezoeken.

De PKK-leider zit sinds 1999 gevangen op het eiland Imrali in de Zee van Marmara. In januari had hij na meer dan twee jaar isolatie ook weer bezoek gekregen van zijn broer.

Afgevaardigde van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, Leyla Güven, is sinds 8 november in hongerstaking en protesteert tegen de gevangenisomstandigheden van Öcalan. De HDP eist onder meer een permanent bezoekrecht.