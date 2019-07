Advocaat verdachte moord Lübcke doet aangifte

De advocaat van de hoofdverdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke doet aangifte vanwege het lekken van een ingetrokken bekentenis. Verschillende Duitse media publiceerden maandag delen van de bekentenis van Stephan E., die hij vorige week weer introk.

De 45-jarige E. had eerder bekend Lübcke te hebben doodgeschoten. Daarnaast zei hij dat hij al twee keer eerder op het punt stond om Lübcke dood te schieten. In 2017 en 2018 was hij naar het huis van de politicus gereden, maar in beide gevallen bedacht hij zich en reed hij terug naar huis.

„In de artikelen staan zaken die alleen uit het originele document gehaald kunnen zijn”, stelt de advocaat van de verdachte. Hij gaat er daarom van uit dat er een lek is bij de aanklager. „Iemand bij de aanklager moet deze informatie doelbewust naar buiten hebben gebracht.”

De 65-jarige Lübcke was christendemocraat en leider van het district Kassel. E. was tegen hem, omdat Lübcke het ruimhartige immigratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel steunde.

E. staat bekend als rechts-extremist. Het wapen waarmee de verdachte Lübcke zou hebben doodgeschoten, kocht hij in 2014 om zijn familie te verdedigen tegen ‘criminele buitenlanders’.