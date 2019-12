Advocaat van Trump weer in Oekraïne

De advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump is woensdag naar Oekraïne afgereisd. The New York Times meldt dat Rudy Giuliani dinsdag in Boedapest was en daarna naar Kiev is gegaan om met voormalige openbaar aanklagers te spreken die mogelijk informatie hebben die Trump kan gebruiken in zijn strijd tegen impeachment.

Giuliani heeft naar verluidt ook een camerateam bij zich van de rechtse tv-zender One America News Network. Op Twitter liet de advocaat eerder al weten met de zender samen te werken „aan een belangrijk project”. Het zou gaan over informatie die Adam Schiff, de Democratische leider van het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen Trump, zou hebben achtergehouden.

Trump ligt in eigen land onder vuur vanwege de contacten die hij dit jaar met Oekraïne heeft gehad. Die liepen onder anderen via Giuliani, die zich met het Oekraïnebeleid bemoeide en een onderzoek van Kiev eiste naar het reilen en zeilen van oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne. Biden geldt als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten in de verkiezingen van volgend jaar.