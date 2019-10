Advocaat Trump weigert documenten te geven

De persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Rudy Giuliani, zei dinsdag dat hij geen documenten zal overhandigen met betrekking tot de correspondentie die de regering heeft gevoerd met Oekraïne. Hij legt daarmee een dagvaarding van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naast zich neer, dat een onderzoek tot afzetting van de president is begonnen.

Via een dagvaarding was hem opgedragen voor 15 oktober de dossiers te overhandigen aan drie onderzoekscommissies van het Huis die door de Democraten worden geleid. De commissies willen opheldering over de zogeheten Oekraïne-affaire, waarin Trump zijn macht zou hebben misbruikt.