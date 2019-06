Advocaat Trump vertrekt

Emmet Flood stopt als advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. Flood stond de president bij tijdens het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging. Mueller heeft dat onderzoek deze week gestopt. Daarom werd het vertrek van Flood al verwacht.

Flood, die in het verleden Bill Clinton en George W. Bush bijstond, was in mei vorig jaar aan de slag gegaan voor Trump. Hij verving toen Ty Cobb. ’‘Hij heeft uitstekend werk gedaan. Geen samenzwering, geen belemmering, einde verhaal. Emmet is mijn vriend, en ik bedank hem voor het geweldige werk dat hij heeft gedaan’’, aldus Trump.