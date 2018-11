Advocaat Trump loog Congres voor

Advocaat Michael Cohen, voormalig vertrouweling van de Amerikaanse president Trump met de bijnaam ”de pitbull van Trump”, heeft een overeenkomst gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller.

Cohen heeft bekend te hebben gelogen tegenover het Congres toen hij daar moest getuigen over contacten met de Russen tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Even leek het er op dat Mueller begonnen was aan een winterslaap. In de weken na de Congresverkiezingen van begin november was het opmerkelijk stil rond het onderzoek naar de Russische connectie. Maar de laatste dagen buitelen opzienbarende nieuwsberichten over elkaar heen. De reacties van Trump op al dit nieuws worden steeds venijniger.

Cohen heeft donderdag tegenover de rechtbank in New York verklaard dat hij tot zeker juni 2016 pogingen deed om voor het vastgoedbedrijf van Trump toestemming te krijgen voor de bouw van een Trump Tower in Moskou. Toen hij destijds door Congresleden over de Russische contacten van de president werd gehoord, zei hij dat die al voor de start van de campagne, in januari 2016, waren beëindigd. Dat staat ook expliciet in een document dat Cohen toen de Congresleden ter hand stelde.

In de verklaring die de voormalige topadvocaat van Trump aan Mueller heeft gegeven staat dat Cohen tijdens de eerste maanden van de presidentscampagne Trump tenminste drie keer op de hoogte heeft gesteld van de voortgang van de besprekingen met Moskou. En die werden op hoog niveau gevoerd. In januari 2016 sprak Cohen nog met de perswoordvoerder van de Russische president Poetin.

Trump heeft tijds zijn campagne –en daarna– altijd beweerd dat hij geen zakelijke banden met Rusland had. Cohen heeft ook steeds bevestigd dat de besprekingen al vóór begin 2016 waren afgeketst. Daar komt hij nu op terug. Volgens bronnen van nieuwszender ABC stelt Cohen „zijn familie en zijn land” nu op de eerste plaats. Voorheen ging Trump voor.

Cohen werkt nu mee met Mueller en heeft schuld bekend in de hoop een lichtere straf te krijgen. Hij zou in deze zaak in totaal zeventig uur lang tegenover Mueller hebben getuigd. De voormalige medewerker van Trump heeft in augustus in een andere zaak bekend te hebben geknoeid met de financiering van de verkiezingscampagne, belasting te hebben ontdoken en andere malversaties te hebben gepleegd.

De nieuwe bekentenis van Cohen is een belangrijke stap in het onderzoek van Mueller. Maar hij is niet de enige. Eerder deze week deelde Mueller mee dat de afspraken die hij maakte met Paul Manafort, oud-campagneleider van Trump, van tafel zijn. Destijds had die een overeenkomst met Mueller gesloten in ruil voor strafvermindering. Mueller verklaarde dinsdag dat Manafort zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Wat er precies is gebeurd, wilde Mueller niet zeggen. Maar Amerikaanse media melden nu dat de advocaten van de voormalige campagneleider ook na het sluiten van de overeenkomst samenwerkten met het juristenteam van Trump. Daardoor zouden de advocaten van de president geregeld op de hoogte zijn gebracht van hetgeen in de gesprekken tussen Mueller en Manafort aan de orde kwam en wist Trump behoorlijk nauwkeurig wat bij Mueller bekend was. Dat is volgens diverse Amerikaanse rechtsgeleerden strafbaar. Manafort loopt nu het risico om levenslang te krijgen.

Inmiddels heeft president Trump duidelijk gemaakt dat het niet uitgesloten is dat hij Manafort gratie verleent. Democraten stelden daarop dat dit onacceptabel machtsmisbruik zou zijn.

In een eerste reactie op de nieuwe verklaring van Michael Cohen noemde Trump zijn voormalige vertrouweling, die van 2006 tot 2018 bij hem in dienst was, een prutser, die alleen maar uit is op strafvermindering. Kort voor zijn vertrek naar de G20-top in Argentinië zei de president over de contacten met de Russen dat het slechts ging om het verkennen van een optie. „Maar dan nog. Zelfs als het waar is wat Cohen zegt en ons bedrijf de toren had laten bouwen, dan nog was er niks aan de hand. Dat was het werk dat ik deed. Ik was kandidaat en ik leidde mijn bedrijf.”