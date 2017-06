Advocaat: Trump geen voorwerp van onderzoek

Donald Trumps eigen advocaat spreekt tegen dat de president voorwerp van onderzoek is in het onderzoek naar mogelijke samenspanning van zijn campagneteam met Rusland in de verkiezingen. Trump zelf leek vrijdag in een tweet te bevestigen dat er een onderzoek was naar zijn ontslag van FBI-directeur James Comey.

’‘Ik word voor het ontslaan van de FBI-directeur onderzocht door de man die mij zei de FBI-directeur te ontslaan. Heksenjacht!’’, schreef Trump. Volgens advocaat Jay Sekulow reageerde de president slechts op een bericht in de Washington Post. Van speciaal onderzoeker Robert Mueller heeft hij niets in die richting vernomen, zei Sekulow voor de camera’s van het CBS-programma Face the Nation. „Het feit is dat er geen onderzoek is geweest of is naar de president”, zei hij.

Mueller is door het ministerie van Justitie aangesteld met de opdracht te onderzoeken of iemand uit het kamp van Trump verboden contacten heeft gehad met Russische functionarissen of anderen die verbonden zijn aan het Kremlin. Mueller bekijkt ook of er andere wetten zijn overtreden en of Trump of anderen hebben geprobeerd zaken te verdoezelen of het onderzoek ernaar te belemmeren. Het ontslag van Comey zou als obstructie kunnen worden uitgelegd.