Advocaat in VS schuldig aan poging Nike miljoenenen af te persen

De roemruchte Amerikaanse advocaat, Michael Avenatti, is schuldig bevonden aan poging tot afpersing van het bedrijf Nike en aan oplichting. Hij heeft gepoogd het sportkledingbedrijf meer dan 20 miljoen dollar (circa 18,5 miljoen euro) afhandig te maken, oordeelde de jury in New York. Hij is vooral bekend geworden door klachten tegen president Trump namens pornofilmster Stormy Daniels. De advocaat die zondag 49 jaar wordt, riskeert ruim 40 jaar cel. De strafmaat wordt 17 juni bepaald.

Avenatti heeft vaker claims tegen grote ondernemingen ingediend. Hij eiste in deze zaak miljoenen om volgens hem voor Nike schadelijke informatie niet openbaar te maken. Hij dreigde onderzoek bij Nike te laten doen met betrekking tot volgens hem illegale betalingen aan familie van jonge basketbalspelers op scholen. Het bedrijf heeft die aantijging weersproken.