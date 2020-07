Advocaat: geen link tussen cliënt en brand kathedraal Nantes

De 39-jarige man die is aangehouden in het onderzoek naar de brand in de 15e eeuwse kathedraal van Nantes, heeft volgens zijn advocaat niets met het uitbreken van de brand te maken. „Bij mijn weten is er niets dat mijn cliënt direct linkt aan de brand”, zegt raadsman Quentin Chabert. Hij hekelde „politici die zich met de situatie bemoeien” en herinnerde iedereen aan het rechtsprincipe dat iemand onschuldig wordt geacht, totdat het tegendeel is bewezen.

De man die is aangehouden is een asielzoeker uit Rwanda. Hij werkte als vrijwilliger in de kathedraal en had vrijdagavond de taak die af te sluiten. De volgende ochtend brak op drie verschillende plaatsen in het gebedshuis brand uit. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op inbraak.

Door het vuur werd onder meer het orgel verwoest. Aan het begin van de middag had de brandweer de vlammen bedwongen.

Priester Hubert Champenois zei tegen Franse media dat hij de aangehouden man compleet vertrouwt. Hij werkte al enkele jaren als vrijwilliger voor de kerk.

Justitie vermoedt dat de brand in de kathedraal is aangestoken, maar heeft nog geen concrete verdenking tegen de arrestant geformuleerd. Openbaar aanklager Pierre Sennès noemde het al voorbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft. Hij wordt vooral verhoord om te achterhalen wat er tussen sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd.