Advocaat eist ‘onmiddellijke’ vrijlating Gbagbo

De advocaat van voormalig president van Ivoorkust Laurent Gbagbo eist de „onmiddellijke en onvoorwaardelijke” vrijlating van zijn cliënt. Dat schrijft hij in een brief van 22 pagina’s aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De 74-jarige Gbagbo werd in januari vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid, maar de aanklagers gingen in beroep tegen de uitspraak.

Gbagbo verblijft in België. Hij mag het land niet verlaten in afwachting van de behandeling van het hoger beroep. Dat dient in november.

Volgens advocaat, Emmanuel Altit, is zijn cliënt door de vrijspraak in eerste aanleg „vrij om te gaan waar hij wil” en moeten alle beperkingen onmiddellijk worden opgeheven. Gbagbo zou zelfs moeten kunnen meedoen aan de presidentsverkiezingen in Ivoorkust volgend jaar.

Gbagbo was president van Ivoorkust tussen 2000 en 2011. Na zijn verkiezingsnederlaag in 2011 weigerde hij de macht over te dragen aan Alassane Ouattara, waarna gevechten uitbraken tussen aanhangers van beide politici. Bij die rellen kwamen 3000 mensen om het leven, 500.000 mensen sloegen op de vlucht.