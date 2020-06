Advocaat Assange verbaasd over nieuwe beschuldigingen VS

De advocaat van Julian Assange is verbaasd over het moment waarop de VS met nieuwe beschuldigingen tegen zijn cliënt zijn gekomen. Advocaat Mark Summers zei dat tijdens een regiezitting bij een rechtbank in Londen over het vervolg van de uitleveringszaak. In de aanloop naar deze zitting kwam het Amerikaanse ministerie van Justitie plotseling naar buiten met deze informatie.

Assange zit nog vast in Londen, waar hij vorig jaar na zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade te hebben gezeten, werd opgepakt. De Verenigde Staten hebben om de uitlevering van de oprichter van WikiLeaks gevraagd, omdat hij daar wordt verdacht van onder meer het publiceren van geheime informatie. Hij zou tientallen jaren gevangenisstraf kunnen krijgen in de VS.

Vorige week maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat Assange ook wordt verdacht van samenwerken met hackersorganisaties Anonymous en LulzSec. Summers zet vraagtekens bij zowel de beschuldigingen als de timing van de bekendmaking.

De inhoudelijke behandeling van de uitzettingszaak wordt in september vervolgd. Dit zou eigenlijk in februari plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.