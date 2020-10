Adviseurs van Mike Pence besmet met corona

De stafchef van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence is positief getest op het coronavirus. Marc Short is zaterdag in quarantaine gegaan en helpt mee met het bron- en contactonderzoek, zei een woordvoerder van Pence. Ingewijden melden dat Marty Obst, een andere belangrijke adviseur van Pence, ook besmet is geraakt met het coronavirus. Hij zou woensdag positief zijn getest.

De vicepresident zelf en zijn vrouw testten zaterdag negatief. Pence zit momenteel midden in de campagneperiode voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Zijn huidige agenda blijft, in samenspraak met de artsen van het Witte Huis, voorlopig onveranderd.

Short en Obst kunnen worden toegevoegd aan een lange lijst van namen van mensen die dicht bij het Witte Huis staan en het virus hebben opgelopen. De meest in het oog springende daarvan is president Trump zelf, die korte tijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen.