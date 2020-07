Adviseur Russische ruimtevaartorganisatie beschuldigd van verraad

Een media-adviseur van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos is dinsdag gearresteerd op verdenking van landverraad. Hij zou staatsgeheimen hebben verstrekt aan een „NAVO-land”. Dat heeft de Russische veiligheidsdienst FSB gezegd tegen persbureau RIA Novosti.

Volgens de ruimtevaartorganisatie heeft de arrestatie van de oud-journalist Ivan Safronov niets te maken met zijn werkzaamheden voor Roskosmos. Hij werkte daar als adviseur van het hoofd van de ruimtevaartorganisatie, Dmitri Rogozin.

De FSB stelt dat Safronov voor een inlichtingendienst van een NAVO-land werkte en geheime Russische informatie over militaire en technische samenwerking verstrekte. Om welk NAVO-land het gaat is niet bekendgemaakt.

Safronov kan twintig jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Hij was van 2010 tot 2019 redacteur voor de zakenkrant Kommersant en werkte daarna voor de krant Vedomosti, die gespecialiseerd is in defensie en ruimtevaart. Hij trad eind mei van dit jaar in dienst bij Roskosmos.