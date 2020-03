Advies Duitse artsen: Na genezing van corona weer aan het werk

Duitse artsen vinden dat mensen na herstel van een corona-infectie weer aan het werk kunnen gaan. Voor zulke genezen patiënten kan het uitgaansverbod worden versoepeld, stelt de organisatie van artsen. Maar vertegenwoordigers van patiënten vinden het voorstel maar niets.

Iedereen die immuun is na een besmetting, zou weer kunnen gaan werken en terugkeren in het normale leven, aldus voorzitter Klaus Reinhardt van de medische vereniging: „Het grote voordeel is immers: ze lopen geen gevaar meer en vormen geen gevaar meer voor anderen.” Daarom zou het goed zijn zoveel mogelijk burgers te testen, zegt hij in de Frankfurter Algemeine Zeitung.

Maar de stichting voor patiëntenbescherming vindt het „gevaarlijk onwetend”. In de coronacrisis moet iedereen zich aan dezelfde regels houden, anders functioneert het niet, stelt de stichting. Als genezen mensen in het normale leven zouden terugkeren, zou dit chaos betekenen. Het is onmogelijk om het contactverbod te controleren: „Niemand is immers van plan officiële armbanden uit te vaardigen met de tekst: genezen van corona”.