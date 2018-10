„Adres Russische hacker is pand van GROe”

Een van de Russische hackers die volgens de VS en Nederland achter de cyberaanvallen op onder meer de OPCW in Den Haag zitten, staat ingeschreven op een adres in Moskou dat door de Amerikanen is geïdentificeerd als een pand van de militaire inlichtingendienst GROe. Het gaat om de woning van Alexej Morenets , die volgens de officiële databases van huisvesting en voertuigenregistratie in een gebouw aan de Komsomolski Prospect woont.

Volgens de VS is daar de Militaire Eenheid 26165 gevestigd, een onderdeel van GROe. Dat blijkt ook uit publiek toegankelijke Russische bronnen. Op het bewuste adres stond jarenlang een auto van het Russische merk VAZ geregistreerd op naam van Morenets.

Diens naam en geboortedatum in het woonregister komen bovendien overeen met de gegevens in het paspoort dat Morenets in Den Haag bij zich had. Verslaggevers van Reuters hebben hem donderdag vergeefs proberen te bellen.