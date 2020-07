‘Activiteiten bij Chinees consulaat Houston overschreden grens’

De Verenigde Staten wilden China door een consulaat te laten sluiten de boodschap sturen dat het zijn spionage-activiteiten aan banden moet leggen. „Er komt een moment dat je moet zeggen: genoeg is genoeg”, zei een hoge medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS gaven dinsdag opdracht de diplomatieke post in Houston binnen enkele dagen te sluiten. Vrachtwagens reden daarna af en aan om spullen en apparatuur weg te halen. Ook zouden documenten in brand zijn gestoken. China reageerde boos en gaf opdracht het Amerikaanse consulaat in Chengdu te sluiten.

De Amerikaanse autoriteiten gaven vrijdag meer uitleg over de achtergronden van de maatregel. De VS weten volgens een functionaris dat diplomatieke missies zich bezighouden met het stelen van informatie en andere schadelijke activiteiten, maar het consulaat in Houston zou het wel erg bont hebben gemaakt en een grens hebben overschreden.

Zo zouden Chinese studenten en onderzoekers vanuit de post zijn aangestuurd bij het stelen van gegevens. De „verzamelaars” van informatie en technologieën bij het consulaat waren volgens een medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten „bijzonder agressief, en succesvol”.

China heeft in de VS meerdere consulaten en een ambassade. Een Chinese onderzoeker die zich verborg in de diplomatieke post van haar land in San Francisco, zou inmiddels zijn aangehouden en verschijnt vermoedelijk vrijdag al voor de rechter. Ze zou hebben gelogen over haar banden met het Chinese leger toen ze een visum aanvroeg.