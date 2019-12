Activisten verstoren kerkdienst Bazel

In de Zwitserse stad Bazel hebben vermomde activisten een kerkdienst verstoord. In de evangelisch-gereformeerde kerk rolden ze een spandoek uit met de ‘Vrede in plaats van haat’ en scholden de predikante uit.

De dominee schreef tot 2011 bijdragen op een rechts-nationalistisch weblog. Daarvoor is ze door de kerkleiding destijds op de vingers getikt. De predikante bood haar verontschuldigingen aan distantieerde zich van het blog, waarmee de kous af had moeten zijn.

De demonstranten werden door de koster en de kerkgangers de kerk uit gewerkt. Het kerkbestuur overweegt juridische stappen wegens huisvredebreuk. „De activisten hebben de kerkgangers, onder wie veel kinderen, angst aangejaagd. En dat uitgerekend tijdens de kerstdienst”, aldus de kerkenraadsvoorzitter.