Activisten dringen London City Airport binnen

Protest tegen de ruiming van duizenden gezonde koeien, varkens, schapen en geiten in Kootwijkerbroek, voorjaar 2001. Een handjevol boeren houdt tot op de dag van vandaag vol dat er nooit MKZ in het dorp is geweest. Na 18,5 jaar procederen nadert de ontknoping. beeld RD, Henk Visscher